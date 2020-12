Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. in 27. 12.)

Ljubljana, 27. decembra - Tuje tiskovne agencije so čez vikend med drugim poročale o prvi pošiljki in začetku cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji, nagovoru predsednika vlade Janeza Janše, ponedeljkovem odprtju tržnic, frizerjev in kioskov ter aktualnih številkah okuženih. Poročale so tudi o trojnem umoru na božič in o zapečatenju smučišča na Krvavcu s strani inšpektorjev.