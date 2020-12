Od danes znova odprte tržnice, trafike in frizerski saloni

Ljubljana, 28. decembra - Od danes bodo znova lahko delovale tržnice in trafike, vrata pa bodo lahko odprli tudi frizerski saloni, ki so bili zaprti od četrtka. V skladu z vladnim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev bodo z delom lahko nadaljevali do 4. januarja. Še vedno pa so v veljavi omejitve na področju kulture in verskih obredov.