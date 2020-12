Države EU prejele prve pošiljke cepiva proti covidu-19

Bruselj/Dunaj/Zagreb/Budimpešta/Ljubljana, 26. decembra - V sosednji Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem kot tudi v drugih članicah EU so danes prejeli prve pošiljke cepiva proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Prvo pošiljko z 9750 odmerki cepiva je danes prejela tudi Slovenija. Cepljenje najbolj ogroženih skupin prebivalstva naj bi se v državah EU začelo v nedeljo.