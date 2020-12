V Rusiji doslej potrdili več kot tri milijone okužb s koronavirusom

Moskva, 26. decembra - V Rusiji so doslej potrdili več kot tri milijone okužb z novim koronavirusom, je danes v Moskvi sporočil statistični urad. V petek so namreč našteli še 29.200 novih okužb v enem dnevu. Zabeležili so tudi 560 smrti zaradi covida-19, s čimer se je število smrtnih žrtev v pandemiji povečalo na več kot 54.200, poroča nemška tiskovna agencija dpa.