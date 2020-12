TVS: Inšpektorji upravljavcu smučišča Krvavec izdali globo in prepoved obratovanja

Krvavec, 25. decembra - Smučišče Krvavec je ostalo odprto kljub vladnemu odloku, s katerim je zaradi epidemije covida-19 do konca leta prepovedano obratovanje žičničarskih naprav v Sloveniji. Po poročanju Televizije Slovenija so inšpektorji upravljavcu smučišča naložili 4400 evrov kazni in prepoved obratovanja.