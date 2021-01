Ob prelomu leta: STA bo letos praznovala trideset let obstoja

pripravila Nadja Podobnik

Ljubljana, 3. januarja - Letos bo 30-letnico poleg samostojne države praznovala tudi nacionalna tiskovna agencija STA. Od skromnih in zahtevnih začetkov med osamosvojitveno vojno se je v tem času razvila v sodoben medijski servis, ki dnevno slovenski in tuji javnosti zagotavlja tekstovne, radijske, fotografske in druge informativne vsebine.