Izrael v nedeljo tretjič ustavlja javno življenje zaradi pandemije

Jeruzalem, 24. decembra - Izraelske oblasti so danes sporočile, da bodo v nedeljo za dva tedna ustavile javno življenje, da bi zajezile širjenje novega koronavirusa. Za tretje zaprtje države so se odločili nekaj dni po začetku množičnega cepljenja proti covidu-19. V sredo so v Izraelu potrdili štiri primere novega seva koronavirusa, ki se hitro širi po Veliki Britaniji.