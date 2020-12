Ob množičnem testiranju v večjem delu države tudi priprave na nedeljsko cepljenje v domovih za starejše

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 23. decembra - V več krajih po državi so danes nadaljevali ali začeli množično testiranje s hitrimi testi, ki je tudi danes med prebivalci poželo precej zanimanja. Do sredine popoldneva so opravili več kot 2500 testov. Pristojni medtem nadaljujejo priprave na prva cepljenja proti covidu-19, ki se bo po napovedih začelo v nedeljo v domovih za starejše.