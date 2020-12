Heferletova na slavnostni seji DZ pozvala k zasledovanju enotnosti, spoštovanja, strpnosti in demokratičnosti

Ljubljana, 23. decembra - Podpredsednica DZ Tina Heferle je v govoru na slavnostni seji DZ pred državnim praznikom pozvala k zasledovanju vrednot, kot so enotnost, spoštovanje, strpnost in demokratičnost. Danes tudi ni več pomembno, kdo je pred 30 leti kaj rekel in česar ni izrekel, ampak "predvsem to, da smo zmogli, da smo se odločili in da smo bili enotni", je dejala.