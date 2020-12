Kanada odobrila še Modernino cepivo proti covidu

Ottawa, 23. decembra - Kanada je danes odobrila še cepivo proti covidu-19, ki ga je razvilo ameriško biotehnološko podjetje Moderna, je sporočilo kanadsko ministrstvo za zdravje. To je drugo odobreno cepivo proti koronavirusni bolezni 19 v tej državi. Pred dvema tednoma so odobrili cepivo Pfizerja in BioNTecha, s katerim tudi že cepijo.