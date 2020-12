S skupnim pedagoško zgodovinskim projektom o osamosvojitvi Slovenije

Pivka, 23. decembra - V Parku vojaške zgodovine, Arhivu Republike Slovenije in Zavodu RS za šolstvo so skupaj pripravili pedagoško zgodovinski projekt, s katerim želijo učencem in dijakom približati zgodovinsko temo osamosvajanja Slovenije, ki je po njihovem v šolah velikokrat zanemarjena. Pripravljajo spletno razstavo, tri krajše izobraževalne filme in e-učno gradivo.