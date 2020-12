V Nemčiji ne sprejemajo več pošiljk za Veliko Britanijo in Irsko

Berlin, 21. decembra - Nemške poštne službe ne sprejemajo več pošiljk za Veliko Britanijo in Irsko, saj so bile transportne poti med celino in otokoma prekinjene zaradi odkritja novega seva koronavirusa. Predor pod Rokavskim prelivom bo za promet ostal zaprt še vsaj 48 ur, ustavljene so številne letalske povezave, do težav prihaja tudi v ladijskem prometu.