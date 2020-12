Zveza IRU izpostavlja pomen nemotenega tovornega prometa z Otokom

Ženeva, 21. decembra - Potem ko je Francija zaradi odkritja novega seva koronavirusa v Veliki Britaniji za potnike z Otoka za 48 ur zaprla svoje meje, so v Mednarodni zvezi za cestni prevoz (IRU) izrazili nestrinjanje s tovrstnimi ukrepi. Francosko, britansko in ostale vlade so opozorili na pomen odprtih meja za transport ter jih pozvali k jasnejšim ukrepom.