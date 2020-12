Pristojne slovenske oblasti presojajo o ukrepih v zvezi z novim sevom koronavirusom

Ljubljana, 20. decembra - Pojav novega, mutiranega seva koronavirusa, ki se hitro širi v Združenem kraljestvu, presojajo pristojne slovenske zdravstvene oblasti, ki bodo oblikovale in predlagale ustrezno ukrepanje. O ukrepih bo odločila vlada na predlog svetovalne skupine, so za STA sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva.

Kot so dodali, trenutno velja, da tisti, ki prihajajo v Slovenijo iz Velike Britanije, potrebujejo negativen test na covid-19 ali pa morajo v 10-dnevno karanteno. Testi na koronavirus, ki so v uporabi, bi zaznali in pokazali tudi prisotnost mutiranega seva koronavirusa, so še sporočili.

Predsednik vlade Janez Janša je na Twitterju zapisal, da Slovenija v tem trenutku nima neposrednih letalskih povezav z Veliko Britanijo. "Pripravili pa smo ukrepe za zaporo meja, ker obstaja možnost, da je mutirani virus tudi v nekaterih drugih državah EU," je navedel.

Potem, ko so v Veliki Britaniji potrdili obstoj novega seva novega koronavirusa, ki je do 70 odstotkov bolj nalezljiv in se širi precej hitreje od doslej znanih, se je več evropskih držav odločilo za začasno prepoved letov ali drugih prometnih povezav z Združenim kraljestvom, med njimi Nizozemska, Belgija in Nemčija.

Zračne povezave s Veliko Britanijo je prekinila tudi Hrvaška, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. "Hrvaška bo preventivno za 48 ur začasno ustavila potniški zračni promet iz Združenega kraljestva, dokler ne bodo znane določene informacije o morebitnem novem sevu virusa," je na Twitterju napovedal premier Andrej Plenković. "Prednostna naloga je varovanje zdravja državljanov," je dodal.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je evropske države danes pozvala h okrepitvi ukrepov za zajezitev novega seva novega koronavirusa. Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC) pa jim je svetoval, naj analizirajo vzorce virusa, da bi odkrili, če se je novi sev razširil še kam.