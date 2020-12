Mariborčanu zasegli večjo količino konoplje

Maribor, 21. decembra - Mariborski policisti in kriminalisti so v petek po odredbi tamkajšnjega sodišča opravili preiskavo stanovanjske hiše pri 31-letnem osumljencu iz Maribora. Pri tem so naleteli na prostor za gojenje konoplje in 159 sadik omenjene droge, zaradi česar osumljenega čaka kazenska ovadba na pristojnem sodišču.