Policisti preiskujejo poskus uboja na območju občine Markovci

Ljubljana, 20. decembra - V petek okoli 7. ure sta se v stanovanjski hiši na območju občine Markovci sprla in stepla moška, stara 31 in 37 let. Mlajši je odšel po nož in starejšega iz maščevanja in sovraštva zabodel v prsni koš, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Starejšega zdravijo v ptujski bolnišnici, mlajši pa je zaradi suma poskusa uboja v priporu.