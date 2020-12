Po anketi NIJZ se večina zaveda pomena ukrepov in bodo temu prilagodili tudi praznike

Ljubljana, 19. decembra - Na NIJZ so v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo pripravili spletno raziskavo, s katero želijo prepoznati vpliv pandemije in ukrepov na življenje ljudi ter oceniti pandemsko izčrpanost. Sodeč po rezultatih prve ankete, izvedene 4. in 5. decembra, se večina zaveda pomena upoštevanja ukrepov in bodo temu prilagodili tudi praznike.