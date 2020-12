Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 12.)

Ljubljana, 16. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o odločitvi ESČP, da ni pristojno za odločanje o tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev LB in o srečanju obrambnih ministrov pobude CEDC. Poročale so tudi o aktualnih epidemioloških razmerah v Sloveniji in raziskavi, koliko Slovencev se je pripravljenih cepiti proti covidu-19.