Dnevnik o slovensko-hrvaških odnosih (17. 12.)

Ljubljana, 16. decembra - Aleš Gaube v komentarju Jugoslavija živi naprej, piše o tem, da se Slovenija in Hrvaška tudi dvajset let po sprejemu sporazuma o nasledstvu ne sporazumeta o vprašanjih meje in Ljubljanske banke. Na obeh področjih je država v teh dneh doživela hladno prho. Avtor meni, da duh nekdanje skupne države tako noče zapustiti niti Slovenije niti Hrvaške.