Delo o desetletju arabskih revolucij in kontrarevolucij (17. 12.)

Ljubljana, 16. decembra - Boštjan Videmšek v komentarju Deset let arabskih revolucij in kontrarevolucij piše o obletnici arabske pomladi. Kot piše, se je v arabskem svetu v zadnjem desetletju zgodilo čisto vse. Ljudje so v uporu diktatorskim režimom odšli na ulice, kar je v Tuniziji, Egiptu, Libiji, Jemnu in Siriji začelo vojne, ki so terjale sto tisoče življenj.