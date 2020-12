Na Koroškem pozivi županov in stroke k odgovornemu ravnanju

Črna na Koroškem/Slovenj Gradec, 16. decembra - Epidemiološko stanje na Koroškem ni spodbudno. "Število okuženih se še ne znižuje in čas je, da Korošci še enkrat stopimo skupaj in za naše skupno dobro poskrbimo za še bolj resno in odgovorno ravnanje," je v izjavi za javnost Korošce pozvala regijska delovna skupina za covid-19. "Stopimo skupaj, tako da smo narazen," so dodali.