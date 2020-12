Demokracija o hvaležnosti za aktualno politično dogajanje (17. 12.)

Ljubljana, 17. decembra - Jože Biščak v komentarju Hvaležen Bogu za to, kar se je zgodilo piše o dobrih in slabih političnih dogodkih v zadnjih dneh. Med dobrimi je izpostavil ravnanje poslancev SMC in DeSUS, ki ne nameravajo izstopiti iz koalicije, s čimer postaja namera opozicije o levi koaliciji vse bolj neuresničljiva. Pohvalil je tudi mednarodno pozicijo Slovenije.