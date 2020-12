Večer o pozivu k odprtju knjigarn (18. 12.)

Maribor, 17. decembra - Petra Vidali v komentarju Knjiga ni čevelj, piše o tem, da je danes knjiga pristala pod nivojem čevljev, ki jih je možno kupiti, medtem ko knjigarne ostajajo zaprte. V Nemčiji so bile medtem knjigarne ves ta čas, tudi že v prvem valu, odprte. V četrtek so knjigarnarji in založniki zopet pozvali k odprtju knjigarn.