Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 12.)

Ljubljana, 17. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o sodbi Sodišča EU, po kateri je Slovenija z zasegom dokumentov v Banki Slovenije kršila nedotakljivost arhivov ECB in izstopu stranke DeSUS iz slovenske vlade. Poročale so tudi o aktualni epidemiološki situaciji v državi, podaljšanju epidemije v Sloveniji in odprtju nekaterih kulturnih objektov.