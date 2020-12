Dars objavil razpis za dela na tretji razvoji osi na območju Škalskega jezera in Konovega

Ljubljana/Velenje/Slovenj Gradec, 15. decembra - Dars je objavil javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje na dveh sklopih odseka hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, in sicer za sklop B Škalsko jezero in sklop H Konovo. Dela so ocenjena na 36 milijonov evrov. Dars bo izvajalca del izbiral v dveh fazah, v prvi imajo interesenti do 29. januarja 2021 do 10. ure čas, da se prijavijo za sodelovanje.