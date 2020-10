Združene civilne iniciative Savinjske doline še vedno nasprotujejo gradnji hitre ceste Šentrupert-Koroška

Braslovče, 19. oktobra - Združene civilne iniciative Spodnje Savinjske doline še vedno nasprotujejo gradnji hitre ceste Šentrupert-Koroška v okviru tretje razvojne osi, saj menijo, da je to najdražja naložba v ceste v Sloveniji. Zdi se jim sporna predvsem gradnja še ene štiripasovnice, saj da bodo ljudje še naprej živeli in delali znotraj koroške in savinjske regije.