Ob prelomu leta: Koronakriza ohromila kulturo in njene ustvarjalce, vsebine so se selile na splet

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 28. decembra - Koronakriza je močno ohromila kulturo in njene ustvarjalce. Ob prvem valu epidemije, ki jo je vlada razglasila marca, so bile kulturne institucije med prvimi, ki so morale zapreti vrata, s tem pa se je začasno ustavila tudi njihova ponudba. Z drugim, jesenskim valom epidemije, so se kulturni dogodki v še večji meri kot spomladi preselili na splet.