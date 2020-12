Republiški stanovanjski sklad o projektih v teku in pripravi

Ljubljana, 15. decembra - Republiški stanovanjski sklad, ki namerava do leta 2023 zagotoviti 2194 novih javnih najemnih stanovanj po Sloveniji, načrtuje, da bo z lastnimi investicijami do konca prihodnjega leta ponudil 1000 novih najemnih stanovanj. Iz programov financiranja pa namerava do takrat ponuditi 190 novih javnih najemnih in 43 oskrbovanih stanovanj.