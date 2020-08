Republiški sklad v Radencih z 10 novimi stanovanji za javni najem

Radenci, 13. avgusta - V Radencih bodo danes odprli novozgrajeni stanovanjski blok, v katerem je Stanovanjski sklad RS kupil 10 stanovanj, ki bodo septembra na voljo za oddajo prek javnega razpisa po stroškovni najemnini mladim družinam, družinam in ostalim ciljnim skupinam prebivalstva, so sporočili iz sklada. Stanovanja so stala nekaj manj kot 930.000 evrov z davkom.