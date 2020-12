Netanjahu zaradi stika z okuženo osebo v samoizolaciji

Jeruzalem, 14. decembra - Izraelski premier Benjamin Netanjahu bo zaradi stika z osebo, okuženo z novim koronavirusom, do petka v samoizolaciji, so danes sporočili iz njegovega kabineta. Gre za preventivni ukrep, so pojasnili. V nedeljo in danes je bil sicer premier na testiranju na koronavirus negativen.