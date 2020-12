Vlada začasno omilila nekatere protikoronske ukrepe

Ljubljana, 13. decembra - Od 15. do 23. decembra bo v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice, je danes odločila vlada. V osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski statistični regiji bo uporabnikom aplikacije #Ostanizdrav dovoljeno gibanje zunaj občine prebivališča.