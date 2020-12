Reševalci, zdravniki, policisti in gasilci: Varujmo življenja, vozimo trezni!

Ljubljana, 1. decembra - Javna agencija RS za varnost prometa s partnerji predstavlja novo preventivno akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu na spletnih omrežjih. Reševalci, zdravniki, policisti in gasilci v kratkih sporočilih pozivajo k ničelni toleranci do alkohola v prometu, so sporočili z agencije.