V Grčiji po skoraj šestih tednih omilitve koronskih ukrepov

Atene, 14. decembra - V Grčiji so po skoraj šestih tednih zaprtja omilili koronske ukrepe. Ob strogih pogojih so danes ponovno odprli vrata knjigarne in frizerski saloni. Za vse, ki potujejo v Grčijo, poslej velja pred vstopom v državo obvezen hiter test na okužbo z novim koronavirusom ter tridnevna obvezna karantena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.