V spopadih na shodu Trumpovih podpornikov v Washingtonu več poškodovanih

Washington, 13. decembra - V več ameriških mestih so v soboto potekali shodi podpornikov ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki si prizadeva razveljaviti izide novembrskih volitev, na katerih je zmagal Joe Biden. V Washingtonu so se spopadli z nasprotniki Trumpa, zaradi vbodnih ran so hospitalizirali štiri ljudi, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila policija.