Pogajalska skupina ESS za zakon o demografskem skladu brez bistvenega napredka

Ljubljana, 11. decembra - Socialni partnerji so se na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) tudi seznanili z vmesnim poročilom pogajalske skupine ESS za pripravo zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ne kaže na bistveni napredek. Stališči delodajalske in sindikalne strani ostajata enaki - zakona ne podpirajo. Glede minimalne plače so na nasprotnih bregovih.