Na ESS brez dogovora o zamrznitvi minimalne plače

Ljubljana, 11. decembra - Socialni partnerji so na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) opravili razpravo o zamrznitvi minimalne plače. Dogovora niso dosegli, je za STA dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič in dodala, da tega predloga tudi ni v osnutku sedmega protikoronskega zakona, ki so ga prejeli socialni partnerji.