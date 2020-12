Sviz za pridružitev stavki v primeru zamrznitve dviga minimalne plače

Ljubljana, 8. decembra - Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je popoldne z veliko večino glasov izglasoval sodelovanje sindikata v splošni stavki, če bi vlada in pozneje DZ posegla v zakonsko opredeljeno uskladitev minimalne plače s 1. januarjem 2021 in bi bil dvig minimalne plače zamrznjen ali preložen, so sporočili iz sindikata.