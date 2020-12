Obrambni ministri Nemčije, Portugalske in Slovenije o predsedovanju EU

Ljubljana, 10. decembra - Na pobudo nemške obrambne ministrice Annegret Kramp-Karrenbauer je danes potekal avdiovideo sestanek obrambnih ministrov Nemčije, Portugalske in Slovenije, na katerem so izmenjali stališča o opravljenem polletnem delu nemškega predsedovanja in prednostnih ciljih v nadaljevanju skupnega 18-mesečnega obdobja predsedovanja Svetu EU.