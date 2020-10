EU vendarle z dogovorom o sodelovanju tretjih držav pri obrambnih projektih

Bruselj, 31. oktobra - Članice EU so minuli teden po več letih pogajanj le dosegle dogovor o sodelovanju tretjih držav, na primer ZDA in Združenega kraljestva, v evropskih obrambnih projektih. Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je poudaril, da gre za pomemben dogovor ter pomembno sporočilo partnerjem in zaveznikom.