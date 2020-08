Tonin z obrambnima ministroma Nemčije in Portugalske o tesnejšem povezovanju

Berlin, 27. avgusta - Minister za obrambo Matej Tonin se je ob robu neformalnega srečanja obrambnih ministrov EU danes v Berlinu sestal s kolegoma iz Nemčije in Portugalske, Annegret Kramp-Karrenbauer in Joaom Gomesom Cravinhom, s katerima so med drugim govorili o tesnejšem povezovanju pri predsedovanju Svetu EU na obrambnem področju.