Otroci ob novici o smrti znane osebe potrebujejo pomiritev in pošteno informacijo

Ljubljana, 10. decembra - Otroci, ki izvejo za smrt nekoga, ki jim je bil blizu ali so ga poznali, potrebujejo pomiritev ter pravo informacijo in ne prikrivanje, je na novinarski konferenci o covidu-19, na kateri je spregovoril o žalovanju, dejal psiholog Žarko Trušnovec. Tistim, ki se ne morejo posloviti od znancev in prijateljev, svetuje simbolično slovo na skupnem kraju.