Cigler Kralj: Celostna skrb za starejše ostaja osrednja prednostna naloga ministrstva

Ljubljana, 10. decembra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj zagotavlja, da celostna skrb za starejše ostaja osrednja prednostna naloga ministrstva. Hkrati izpostavlja, da s številnimi programi in transferji blažijo posledice revščine v družinah in pri ranljivih skupinah.