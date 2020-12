Na Hrvaškem rekordno dnevno število okužb z novim koronavirusom

Zagreb, 10. decembra - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah po 12.095 testih potrdili 4620 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej. Umrlo je 53 bolnikov s covidom-19, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Iz štaba so napovedali, da med božičnimi in novoletnimi prazniki ni pričakovati omilitve epidemioloških ukrepov.