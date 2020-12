Župani za vključitev Koroške med upravičene regije za črpanje iz sklada za pravičen prehod

Črna na Koroškem, 10. decembra - Koroški župani se strinjajo, da se tudi Koroška pridruži regijam, ki bi lahko v prihodnje za različne ukrepe in projekte črpale evropska sredstva iz sklada za pravičen prehod. Iz Slovenije sta med upravičenimi regijami že premogovni regiji Zasavje in Savinjsko-Šaleška regija, poleg Koroške pa stroka zdaj presoja še vključitev Gorenjske in Goriške.