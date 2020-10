Bruselj Slovenijo poziva k ukrepom v podporo obnovljivi energiji, energetski učinkovitosti in trajnostnemu prometu

Bruselj, 14. oktobra - Evropska komisija je danes objavila poročilo o stanju energetske unije, ki vključuje tudi ocene nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov. Slovenijo ob tem v Bruslju pozivajo k naložbam in reformam za spodbujanje obnovljivih virov energije ter v podporo energetski učinkovitosti in trajnostnemu prometu.