Zorčič: Človekove pravice je treba ponotranjiti in živeti

Ljubljana, 10. decembra - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič v poslanici ob dnevu človekovih pravic opozarja, da so stanje na področju človekovih pravic letos zaostrile epidemiološke razmere s potrebnimi ukrepi, ki so omejili svobodo gibanja in marsikoga pahnili v ekonomsko ali psihosocialno stisko. Človekove pravice je treba ponotranjiti in živeti, je zapisal.