Ob mednarodnem dnevu pozivi k spoštovanju človekovih pravic ob ukrepih za premagovanje pandemije

Ljubljana/New York, 10. decembra - Današnji mednarodni dan človekovih pravic, 10. december, bo potekal pod geslom Za hitrejše okrevanje in podnaslovom Zavzemimo se za človekove pravice. Ljudje in njihove pravice morajo biti v ospredju odziva na pandemijo, poudarjajo v ZN. V Sloveniji pa varuh Peter Svetina kot ključne vrednote izpostavlja strpnost, solidarnost in človečnost.