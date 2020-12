Ljubljanski študenti z resolucijo za izboljšanje položaja študentov v času epidemije

Ljubljana, 9. decembra - Poslanci študentskega zbora ŠOU v Ljubljani so na zadnji seji sprejeli Resolucijo o ukrepih za izboljšanje položaja študentov v času epidemije covida-19. Posamezne ukrepe na različnih področjih si želijo urediti čim prej, saj ne želijo biti priča dodatnemu upadanju kakovosti visokega šolstva in življenja študentov, so zapisali v sporočilu.