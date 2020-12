Ob dnevu boja proti korupciji za krepitev integritete in preprečevanje nasprotja interesov

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 9. decembra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je mednarodni dan boja proti korupciji zaznamovala z več spletnimi dogodki. Na posvetih so med drugim poudarjali potrebo po vpeljavi vsebin integritete v šolski sistem in iskali rešitve za preprečevanje nasprotja interesov. V TI Slovenia pa so pozvali k nadaljevanju prenove protikorupcijskega okvirja.