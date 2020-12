V KPK za krepitev integritete na vseh ravneh izobraževalnega sistema

Ljubljana, 9. decembra - Za krepitev zaupanja v družbi je ključnega pomena ozaveščanje in izobraževanje za boj proti korupciji in krepitev integritete, je predsednik republike Borut Pahor poudaril v poslanici ob dnevu boja proti korupciji. Tudi ostali govorniki na današnjem dogodku KPK so se zavzeli za krepitev integritete na vseh ravneh izobraževalnega sistema.